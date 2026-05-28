إحباط 9 محاولات للبناء المخالف على 1300 متر بالشرقية خلال إجازة عيد الأضحى

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة؛ لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا ضرورة الضرب بكل حسم ضد كل من يحاول استغلال عطلة عيد الأضحى المبارك لارتكاب مخالفات بنائية عشوائية.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، حملاتها للرصد والمتابعة الميدانية لفرض سيادة القانون، حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء وإزالتها في المهد.

وأسفرت الجهود عن إحباط 9 محاولات للبناء المخالف على 1300 متر بمراكز الزقازيق وأبو حماد وههيا ومشتول السوق.

وأكد محافظ الشرقية استمرار اليقظة التامة طوال أيام العيد لضمان عيد بلا مخالفات، مشددا على التعامل بكل حزم مع المخالفين لفرض هيبة الدولة وحماية الرقعة الزراعية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.