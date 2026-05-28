ارتفاع عدد إصابات إيبولا في الكونغو وأوغندا تغلق حدودها مؤقتاً

واصلت أعداد الإصابات المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الارتفاع، مع تسجيل 1077 حالة مشتبها بها منذ بدء التفشي، بينها 246 وفاة، بحسب ما أعلنته الحكومة الكونغولية الأربعاء.

وأضافت أن 121 إصابة تأكدت مخبرياً، بينها 17 حالة وفاة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، لأن التفشي في مقاطعة إيتوري، الواقعة على الحدود مع أوغندا وجنوب السودان، مر دون ملاحظة لأسابيع، كما لم يتم الإبلاغ عن جميع الحالات.

أوغندا تغلق حدودها مع شرق الكونغو

وفي أوغندا المجاورة، تم تسجيل سبع إصابات مؤكدة إضافية مرتبطة بتفشي المرض في شرق الكونغو حتى الآن، بينما لا تنشر البلاد أرقاما عن الحالات المشتبه بها.

وأغلقت السلطات الأوغندية مؤقتا الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع استثناء فرق الاستجابة المتخصصة لمكافحة إيبولا، والبعثات الإنسانية، وشحنات الغذاء والبضائع، وفقا لوزارة الصحة.

ويتعين على جميع العائدين من الكونغو الالتزام بالعزل الذاتي لمدة 21 يوما تحت إشراف السلطات الصحية المحلية.