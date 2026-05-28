ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال منزلا وسط غزة إلى 25 شهيدا وجريحا فلسطينيا

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، إلى 7 شهداء و18 مصابا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين منزلا قرب برج الإسراء في شارع عمر المختار، بمحيط منتزه البلدية وسط المدينة.

وكانت الحصيلة الأولية قد أشارت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، قبل أن تعلن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد الشهداء إلى 7، إضافة إلى 18 مصابا.

وأكدت الجمعية أن طواقم الإسعاف التابعة لها نقلت الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء ومستشفى الهلال في ساحة السرايا لتلقي العلاج.