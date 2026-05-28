أكدت المملكة العربية السعودية، نجاح خطط التفويج والتنقل والرعاية الصحية خلال موسم حج 1447هـ، مع تقديم أكثر من مليون و206 آلاف خدمة صحية للحجاج، ونقل أكثر من 961 ألف حاج عبر قطار المشاعر، وذلك خلال الإيجاز الصحفي الثالث الذي عقده مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العميد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب إن خطط التصعيد إلى مشعر عرفات والنفرة إلى مزدلفة والعودة إلى مشعر منى نفذت بانسيابية وأمان، مشيرا إلى أن الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والتنسيق بين الجهات الأمنية أسهما في تمكين الحجاج من أداء المناسك بيسر وطمأنينة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة السعودية الدكتور غسان النويمي أن خطط التفويج والنقل بين المشاعر المقدسة عكست فاعلية التنظيم المعتمد، مبينا أن بطاقة "نسك" سجلت أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية، فيما قدمت مراكز "نسك عناية" أكثر من 208 آلاف خدمة إرشادية وتوعوية للحجاج.

وأضاف أن مركز الاتصال الموحد 1966 استقبل أكثر من 171 ألف اتصال بمتوسط زمن استجابة بلغ 4 ثوان، إلى جانب تنفيذ أكثر من 95 ألف جولة رقابية ميدانية أسهمت في خفض الملاحظات الرقابية بنسبة تجاوزت 39% مقارنة بالموسم الماضي.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالمملكة عبدالعزيز بن حسن عبدالباقي استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج، وعدم تسجيل أي حالات تفشٍ أو تهديدات صحية مؤثرة، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية قدمت أكثر من مليون و206 آلاف خدمة صحية حتى اليوم العاشر من ذي الحجة.

وأوضح أن الخدمات شملت استقبال 41 ألفًا و782 حالة في أقسام الطوارئ، وتنويم 4901 حالة بالمستشفيات، إلى جانب إجراء 29 عملية قلب مفتوح و251 عملية قسطرة قلبية و337 عملية جراحية متنوعة، فضلًا عن التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري.

وفيما يتعلق بمنظومة النقل، قال المتحدث الرسمي باسم منظومة النقل والخدمات اللوجستية عبدالعزيز العتيبي إن قطار المشاعر نقل حتى الآن أكثر من 961 ألف حاج، فيما جرى نقل مئات الآلاف بين عرفات ومزدلفة ومنى وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى تجهيز أكثر من 2500 حافلة تعمل على مدار الساعة، مع تهيئة 24 موقفًا تستوعب 20 ألف حافلة، ما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الازدحام، مؤكدًا بدء تنفيذ خطط مغادرة الحجاج عبر مختلف وسائل النقل اعتبارًا من 12 ذي الحجة.

وأضاف أن مبادرة "مسافر بلا حقيبة" استفاد منها أكثر من 2.4 مليون حاج، مع نقل أكثر من 3.8 ملايين حقيبة، إلى جانب شحن أكثر من 400 ألف عبوة من مياه زمزم إلى عدد من الدول.