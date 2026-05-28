محافظ أسوان يتابع جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق بمخزن شرطة المرافق دون وقوع إصابات

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على حريق اندلع بالمخزن الخاص بشرطة المرافق والملاصق لمجلس مدينة أسوان، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرص المحافظ على متابعة تطورات الموقف أولا بأول، موجها بسرعة التعامل الفوري مع الحريق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى المنشآت والمباني المجاورة، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بالمنطقة.

السيطرة على الحريق

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق، حيث تمكنت من السيطرة عليه وإخماده في وقت قياسي، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأكد محافظ أسوان رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتعامل مع أي أحداث طارئة، مشيدا بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وجهودهم في السيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وبدء أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، مع التأكيد على مراجعة إجراءات السلامة والأمان بالمباني والمنشآت الحكومية المختلفة.