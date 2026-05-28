زيلينسكي يتوعد روسيا بضربات في العمق لاستنزاف اقتصاد الحرب الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، خططاً لتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية، عقب محادثات مع القيادة العسكرية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في خطابه المصور المسائي الذي نُشر في كييف إن هذه الهجمات تهدف إلى إظهار أن موسكو "سيتعين عليها أن تدفع ثمن الحرب بخسائرها الخاصة".

وأضاف أن منشآت صناعة النفط الروسية لا تزال هدفاً رئيسياً لهذه الضربات، في وقت تسعى فيه كييف إلى تقليص عائدات صادرات الطاقة الروسية التي تُعد أساسية لتمويل اقتصاد الحرب في روسيا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، نشر زيلينسكي مراراً مقاطع فيديو وصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر ضربات أوكرانية داخل روسيا، ما أثار غضب موسكو.

وأفادت تقارير بأن هذه الهجمات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وأضرار بالبنية التحتية غير العسكرية. وردت روسيا بالتهديد بشن ضربات انتقامية ضد ما تصفه بـ "مراكز صنع القرار" في كييف، وهو تعبير يُفهم عادة على أنه يشير إلى منشآت القيادة العسكرية.