ولي العهد السعودي: خدمة الحجاج وحماية أمن المملكة امتداد لصون السيادة في ظل تحديات المنطقة

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن ما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية والعاملون في مختلف أجهزة الدولة بالمملكة العربية السعودية؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحماية أمن المملكة "محل فخر وتقدير"، مشددا على أن هذه الجهود تمثل امتدادًا لما تم بذله من جهود، للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها، والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، المهنئين بعيد الأضحى المبارك في الديوان الملكي بقصر منى، من الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية المشاركين في خدمة الحجاج.

وأكد ولي العهد أن المملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ورعاية قاصديها، مشيدا بجهود القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين والمتطوعين الذين يواصلون أداء مهامهم لضمان أمن الحجاج وسلامتهم وتيسير أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة.

من جانبه، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج بالمملكة الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن النجاحات المتحققة في تنفيذ خطط أمن الحج؛ تعكس الدعم الكبير من القيادة السعودية، وأسهمت في رفع مستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة للحج وتعزيز كفاءة الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن المملكة جعلت منذ تأسيسها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما جوهر رسالتها وركيزة أساسية في مسيرتها، عبر خطط متكاملة ورؤية متجددة لضمان راحة الحجاج وأمنهم.

وشهد الحفل إلقاء قصيدة شعرية بهذه المناسبة، فيما اختتم الاستقبال بتناول مأدبة العشاء بحضور عدد من الأمراء وكبار المسئولين وقادة القطاعات العسكرية والأمنية.