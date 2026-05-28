مدرب الأردن يعلن قائمة النشامى النهائية استعدادا لكأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب الأردن جمال سلامي استبعاد اللاعبين أحمد جعيدي وأحمد عساف من قائمة "النشامى"، قبل السفر إلى سويسرا لخوض معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

واختتم المنتخب الأردني تدريباته الفنية والبدنية في العاصمة عمان، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة 28 لاعبا، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام سويسرا وكولومبيا ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى سويسرا غدا الخميس لإقامة معسكر تدريبي يتخلله مواجهة المنتخب السويسري يوم 31 مايو الجاري على ملعب “كيوبين بارك” بمدينة سانت غالن، قبل التوجه إلى مدينة سان دييجو الأمريكية خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو المقبل، حيث يلتقي منتخب كولومبيا يوم 7 يونيو على ملعب “سنابدراجون”.

ويخوض المنتخب الأردني أول مشاركة في تاريخه ببطولة كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

ويواصل الاتحاد الأردني لكرة القدم توفير المعسكرات الخارجية وبرامج الإعداد المكثفة، بهدف تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل الظهور المرتقب في المونديال.