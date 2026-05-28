كندا تختار طائرات إنذار مبكر سويدية وتتجه لتقليص اعتمادها العسكري على أمريكا

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، أن كندا ستشتري طائرات رادار للإنذار المبكر من إنتاج شركة "ساب" السويدية و"بومباردييه" الكندية، بدلاً من خيارين أمريكيين.

وقال كارني إن حكومته دخلت في مفاوضات لشراء طائرات "ساب" للإنذار المبكر والسيطرة الجوية، والتي تُبنى على طائرة "بومباردييه جلوبال 6500" المصنعة في كندا، بما يدعم الإنتاج المحلي.

وأشار أيضاً إلى أن الطائرة تحتوي على مكونات أمريكية بنسبة 20%. وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت سابقاً أنها تسعى لشراء ست طائرات رادار.

وانضمت كندا العام الماضي إلى صندوق دفاعي رئيسي تابع للاتحاد الأوروبي، بينما جعل كارني تنويع الإنفاق العسكري بعيدا عن الولايات المتحدة إحدى أولوياته.

وتوفر طائرات "ساب"، المزودة برادارات قوية، قدرة على مراقبة تحركات الطائرات والصواريخ لمئات الأميال، كما يمكنها رصد الأنشطة المعادية جوا أو من السفن، وتوجيه المقاتلات نحو أهدافها.

وقال كارني: "ستكون طائرة جلوبال آي من ساب موردا رئيسيا للقوات المسلحة الكندية لرصد وردع التهديدات عبر القطب الشمالي".

وكان الخياران الآخران يتمثلان في شراء طائرات المراقبة "إي-7 إيه ويدجتيل" التي تنتجها شركة بوينج الأمريكية، أو طائرات "إيريس إكس" التابعة لشركة "إل 3 هاريس".

كما يدرس حلف شمال الأطلسي (ناتو) اختيار طائرة "ساب" بدلا من الخيارات الأمريكية.

وكان كارني قد صرح سابقا بأن ما يزيد على 70 سنتاً من كل دولار تنفقه كندا على مشتريات الدفاع العسكرية لن يذهب بعد الآن إلى الولايات المتحدة.