وزير الداخلية السعودي يبحث مع نظيريه العراقي والباكستاني التعاون الأمني

التقى وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا بالمملكة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم /الأربعاء/، مع وزير الداخلية العراقي الفريق أول ركن عبدالأمير كامل الشمري، ووزير الداخلية ومكافحة المخدرات الباكستاني محسن رضا نقوي، وذلك في مقر الوزارة بمكة المكرمة.

وبحث وزير الداخلية السعودي - خلال اللقاءين - أوجه التعاون الأمني والتنسيق المشترك مع العراق وباكستان، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزيران العراقي والباكستاني - وفق بيانين لوزارة الداخلية السعودية - بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وما توفره من منظومة متكاملة من الخدمات والإمكانات والتنظيمات التي تسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وأمن وطمأنينة.

حضر اللقاءين: الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

(ضيوف خادم الحرمين)

إلى ذلك، استقبل وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة في مشعر منى، عددًا من الشخصيات الإسلامية المستضافة؛ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من إندونيسيا والفلبين ونيبال وأستراليا والهند وكوسوفو.

وأكد آل الشيخ - خلال اللقاء - حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على خدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات والخدمات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

من جانبهم، أعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على ما لمسوه من عناية واهتمام، وما قُدم لهم من خدمات متكاملة منذ وصولهم إلى المملكة وحتى تنقلاتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيدين بالجهود التنظيمية والتوعوية والإرشادية التي أسهمت في تيسير أداء المناسك.

وأكد الضيوف أن برنامج الاستضافة يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، ويجسد قيم الأخوة والمحبة والسلام بين الشعوب الإسلامية.