التحقيق في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة

يعتزم كبار المسؤولين القانونيين بالولايات المتحدة التحقيق في ممارسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة ببيع تذاكر بطولة كأس العالم 2026.

ويصر المدعون العامون في نيويورك ونيوجيرسي على ضرورة إجابة الفيفا على الأسئلة بعد مزاعم "التلاعب بالأسعار" و"تضليل الجماهير" بشأن بيع تذاكر المباريات، وقد تم استدعاء الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية لتقديم المعلومات.

وتفيد التقارير بأن الجماهير ربما تكون قد تم تضليلها بشأن مواقع المقاعد التي اشتروها، وأن تصريحات الفيفا العلنية وإصدارات التذاكر ربما ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وطلبت المدعية العامة لولاية نيوجيرسي، جينيفر دافنبورت، ونظيرتها في نيويورك، ليتيتيا جيمس، تفاصيل محددة حول ممارسات بيع التذاكر لثماني مباريات في كأس العالم تستضيفها نيوجيرسي، بما في ذلك مباراة إنجلترا وبنما في دور المجموعات يوم 27 يونيو/حزيران، ونهائي كأس العالم يوم 19 يوليو/تموز.

وقالت دافنبورت: "الشفافية في بيع التذاكر ليست بالأمر المعقد".

وأضافت: "لكن الفيفا حوّلت شراء تذكرة لكأس العالم إلى متاهة من الارتباك، والندرة المصطنعة، والأسعار الباهظة بشكل لا يُصدق، كل ذلك على حساب المستهلكين وسكان نيوجيرسي المكافحين."

وتابعت : "نحن ملتزمون بإجراء تحقيق شامل في سلوك الفيفا، ونفخر بالوقوف جنبًا إلى جنب مع المدعية العامة جيمس لحماية مستهلكينا."

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "إنه لشرف لنا استضافة كأس العالم، لكن هذا الحدث ليس دعوة لاستغلال سكاننا وزوارنا."