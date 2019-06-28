منظمة الدول الأمريكية تحذر من زيادة سريعة للمهاجرين من فنزويلا

قالت منظمة الدول الأمريكية اليوم الجمعة إن الفنزويليين الذين يعيشون خارج البلاد قد يصل عددهم إلى 2ر8 مليون شخص بنهاية عام 2020، مناشدة المجتمع الدولي مساعدة المنطقة على مواجهة "وضع غير مسبوق".

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فر حوالي 4 ملايين فنزويلي من البلاد، مقابل 695 ألف شخص في أواخر عام 2015 ، عندما مهد فوز المعارضة في الانتخابات الساحة لصراع حاد مع الرئيس نيكولاس مادورو.

ولا يزال ما يقرب من 5 آلاف فنزويلي يغادرون البلاد بشكل يومي، وفقا لتقرير قدمته مجموعة عمل تابعة لمنظمة الدول الأمريكية في اجتماع للجمعية العامة للمنظمة في مدينة مدلين الكولومبية.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم التوصل لحل سريع للأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا، فقد يرتفع العدد الإجمالي إلى ما بين 3ر5 و 7ر5 مليون شخص بنهاية هذا العام وما بين 5ر7 و 2ر8 مليون بنهاية عام 2020.

وقال التقرير إن الاستجابة الدولية لم تكن كافية، مشيرا إلى أن مبادرة الأمم المتحدة التي عمرها ستة أشهر والمعروفة باسم خطة الاستجابة الإقليمية الإنسانية للاجئين والمهاجرين ، لم يتم تمويلها سوى بنسبة 21 بالمئة فقط.

وتعد كولومبيا الوجهة الرئيسية حيث تستضيف 3ر1 مليون فنزويلي.