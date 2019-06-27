مدرب كوت ديفوار: أخطاء اللاعبين كلفتنا الهزيمة أمام المغرب

أكد إبراهيما كمارا، المدير الفني للمنتخب الإيفواري، أن مباراة المغرب كانت صعبة ، مشيرًا إلى أن الأخطاء التي حدثت من اللاعبين في اللقاء تسببت في خسارة المنتخب الإيفواري.

وقال المدير الفني للمنتخب الإيفواري في المؤتمر الصحفي: «سنعمل على علاج الأخطاء من أجل الفوز في مباراة ناميبيا المقبلة في الجولة الأخيرة، وأتابع مباراة جنوب إفريقيا أمام ناميبيا لدراستهم، وكنا قادرين على الفوز أمام المغرب لولا الأخطاء».

وأضاف كمارا: «نخوض المباراة المقبلة أمام ناميبيا من أجل الفوز للاستمرار في المنافسة، وزاها سيشارك في المباراة المقبلة مع المنتخب الإيفواري».

وحقق المنتخب المغربي فوزه الثاني في بطولة الأمم الإفريقية، توتال 2019 في مصر، أمام المنتخب الإيفواري، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويضمن التأهل إلى الدور التالي من البطولة ويأتي المنتخب الإيفواري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.