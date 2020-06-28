ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، لنحو 2.5 مليار دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020، في مقابل 1.974 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

وأشار التقرير الذي حصلت الشروق على نسخة منه، إلى استحواذ 10 دول على 74.5% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 1.863 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- مايو 2020".

وارتفعت صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 87% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 1.381 مليار دولار مقابل 739 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 ، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 12% لتسجل 140 مليون دولار مقابل 125 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من المواسير لتبلغ 2.827 مليون دولار مقابل 2.723 مليون دولار بنمو 4%، والجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب بنسبة 57% لتبلغ 109 ملايين دولار مقارنة بنحو 70 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من "نحاس ومصنوعاته" خلال الفترة من "يناير- مايو 2020" بنحو 38% لتسجل 50 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، والرخام والجرانيت بنحو 34% لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 25% لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار.

وتراجعت صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف بنحو 41% لتسجل ما قيمته 40 مليون دولار مقارنة بنحو 68 مليون دولار، والحديد الصلب والصب بنحو 43% لتبلغ 207 مليون دولار مقابل 363 مليون دولار، والزجاج ومصنوعاته لنحو 131 مليون دولار في مقابل 170 مليون دولار بتراجع 23%.

وانخفضت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنحو 13% لتبلغ 48 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار، والأسمنت بنحو 32% لتبلغ 47 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، و الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 19% لتبلغ 198 مليون دولار مقابل 244 مليون دولار.