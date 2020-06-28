محافظ الغربية: غلق وتشميع 8 محلات وتحرير 12 مخالفة مرورية بطنطا

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قال د. طارق رحمي محافظ الغربية ، أنه تم غلق وتشميع 8 محلات لمخالفتها لمواعيد الغلق، وتحرير 12 مخالفة مرورية (سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ).

جاء ذلك خلال جولته التفقدية الليلة بمدينة طنطا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص باتباع الإجراءات الاحترازية فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار فتح المقاهى والكافتريات.

رافق محافظ الغربية خلال جولته عادل داوود رئيس حى اول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا.

تابع د. طارق رحمي خلال جولته التزام أصحاب المقاهى بالاجراءات الاحترازية التي سبق الاعلان عنها، مشددًا على أصحابها بالالتزام بها، كما وجه برفع الإشغالات الموجودة بميدان ستوته ومحيط مسجد السيد البدوي.

شدد د. رحمي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات القانونية بكل شده وحزم حيال المخالفين.