المنسي قنديل يتسلم درع مكتبة ديوان للإبداع

استضافت مكتبات ديوان، اليوم الأحد، الأديب الدكتور محمد المنسي قنديل، والروائية الدكتورة ريم بسيونى، في حديث حول «الرواية التاريخية بين الواقع والخيال»، وذلك في أولى لقاءات الصالون الشهري "في الديوان"، وذلك بمقر مكتبة ديوان مصر الجديدة، بحضور نخبة من الكُتّاب والمثقفين.

وأهدت ليآل الرستم مدير التسويق وعضو مجلس إدارة مكتبات ديوان فى الشرق الأوسط، إلى الدكتور المنسي قنديل، خلال اللقاء "درع ديوان للإبداع" ، مشيرة إلى أنه يمنح للمبدعين ممن وهبوا حياتهم للعطاء والإبداع، وأثروا في الحياة الثقافية والأدبية العربية.

وأشارت ليآل أن المنسي قنديل هو المبدع الرابع الذي استحق درع التكريم بعد الأديب بهاء طاهر، والفنان سمير صبري، والدكتورة ميرفت عبد الناصر، أستاذ علم النفس بمؤسسة هرموبوليس.

وأوضحت مدير التسويق وعضو مجلس إدارة مكتبات ديوان فى الشرق الأوسط، أن الصالون الثقافي يهدف إلى استضافة أثنين من المبدعين كل شهر، للحديث حول موضوع أو قضية معينة، حيث تتخذ المناقشات صورة حوار ثنائى بين المحاورين، بمشاركة الحضور من جمهور القراء. وقدمت الشكر إلى الكاتب أحمد القرملاوي، الذي ساعد في خروج الصالون الثقافي.

وأعلنت "الرستم" عن طرح الترجمة الإنجليزية لرواية "سبيل الغارق" للروائية ريم بسيوني عن دار نشر الديوان، مشيرة إلى إعلان الفائز بمسابقة غلاف الرواية سيكون بعد الانتهاء من معرض القاهرة للكتاب.

شارك بالحضور كل من: سيف سلماوى رئيس مجلس إدارة دار الكرمة، والكاتب أسامة علام، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والروائي أحمد القرملاوي، ومصطفى الفرماوي، والكاتبة شيرين سامي، وعدد كبير من الكتاب والمثقفين.