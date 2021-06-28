 السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روماني - بوابة الشروق
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السلع التموينية تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روماني

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 5:39 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 5:39 م

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روماني.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد أعلنت أنه تم توريد 6ر3 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد أصدر قرارا بغلق كافة المواقع التخزينية للقمح المحلي التابعة للجهات المسوقة الرئيسية بعد غد الأربعاء، مع استثناء بعض المواقع في بعض المحافظات من الغلق.

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