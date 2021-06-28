قيرغيزستان تسجل 1081 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين، 1081 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 121 ألفا و946 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 488 حالة تعاف جديدة، ما رفع إجمالي المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 108 آلاف و953 متعافيًا.. فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1982 حالة.

وأضاف المركز أيضا أن 2995 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن أكثر من 102 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 1% تقريبا من إجمالي عدد السكان.