ضبط وتحرير ١٣٧٥ مخالفة مرورية في كفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، حملة مرورية مكبرة بمدن بلطيم ودسوق والحامول والبرلس، اليوم الاثنين، تحت إشراف اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة مرور كفر الشيخ.



وأسفرت عن ضبط ١٣٧٥ مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورتة على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.



كما تمكنت الحملة من ضبط ٧ تكاتك، و٥ موتوسيكلات بدون لوحات معدنية.



وتم تحرير محاضر بالمخالفات المختلفة.