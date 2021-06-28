الحشد العراقي يؤكد مقتل عدد من عناصره في القصف الأمريكي: استعدوا للثأر

أقر الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، بأن طائرات أمريكية قصفت مقارا له على الحدود العراقية السورية، ما أدى إلى مقتل عدد من قواته.

وقال أحمد المكصوصي آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي، في بيان صحفي وزع اليوم، إن طائرات أمريكية نفذت فجر اليوم الاثنين ضربة جوية استهدفت من خلالها مقار الحشد الشعبي في اللواء الرابع عشر المرابط على الحدود العراقية السورية، ما أدى إلى "استشهاد كوكبة من المقاتلين الأبطال".

وشدد بالقول: "سنبقى الدرع الحصين لهذا الوطن العزيز، ونحن بكامل الجهوزية التامة ورهن إشارة القيادة العامة للرد وأخذ الثأر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمس أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

وقال جون كيربي السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت المنشآت المستهدفة في شن هجمات باستخدام طائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.