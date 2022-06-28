أردوغان: على فنلندا والسويد أخذ مخاوفنا الأمنية بعين الاعتبار إذا أرادتا الانضمام للناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «السويد وفنلندا عليهما مراعاة مخاوف تركيا - العضو في الناتو منذ 70 عاما - إن كانتا ترغبان في الحصول على عضوية الحلف».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، صباح الثلاثاء، أشار أردوغان، إلى «أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعرب عن رغبته في اللقاء مرة أخرى مساء اليوم أو غدا».

وأعلن عن عقد اجتماع رباعي، بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفًا: «لا نريد تصريحات بل نتائج».

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في مدريد، يوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي السويد وفنلندا المتوقفين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واتهم أردوغان، الذي يعرقل حاليا كلا الطلبين، البلدين بدعم الجماعات الإرهابية المحظورة في تركيا، ولم يظهر أي استعداد لتقديم تنازلات بشأن موقف تركيا قبل المحادثات.