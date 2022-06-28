16 قتيلا وعشرات الجرحى في هجوم روسي على مركز تسوق مزدحم في أوكرانيا

ولا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين، ومع حلول الليل، تجمع أفراد من أسرهم في فندق قريب، حيث أقامت فرق الإنقاذ قاعدة، لانتظار أي أخبار. وذكرت وكالة رويترز أنه تم إحضار الأضواء والمولدات الكهربائية إلى الموقع حتى تتمكن الأطقم من مواصلة البحث خلال الليل.

وتقع مدينة كريمنشوك في وسط شرق أوكرانيا على بعد حوالي 130 كيلومتراً من مناطق السيطرة الروسية.

وقال الرئيس زيلينسكي إن المركز التجاري ليس له قيمة استراتيجية بالنسبة لروسيا، ولا يشكل خطراً على قواتها المحتلة. مضيفاً: "محاولة الناس أن يعيشوا حياة طبيعية فقط، هي ما يثير غضب المحتلين".

ووصف الهجوم بأنه من "أفظع الأعمال الإرهابية في تاريخ أوروبا".

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن مركز التسوق أصيب بصواريخ Kh-22 أطلقت من قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3، لكن بي بي سي لم تتمكن من التحقق من ذلك.

وقال شاهد العيان، فاديم يودينكو، لبي بي سي: "المركز دمر للتو. سابقا كانت الضربات تقع على مشارف المدينة، هذه المرة، استهدفت مركز المدينة".

وأضاف "لا أعرف ماذا أقول. لم أكن أتوقع أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث في بلدتي".

ووقعت الضربة الصاروخية في الوقت الذي اجتمع فيه قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع لمناقشة، من بين أمور أخرى، تشديد العقوبات ضد روسيا.

وبالإضافة إلى إدانة الهجوم بشدة، تعهد بيان مشترك أصدره الزعماء الغربيون "بمواصلة تقديم الدعم المالي والإنساني والعسكري لأوكرانيا مهما طال أمد الحرب".

ولم يرد الكرملين بعد على الهجوم، لكنه ظل دائماً ينفي استهداف المدنيين.

وتقع كريمنشوك، في مقاطعة بولتافا، وهي واحدة من أكبر المدن الصناعية في أوكرانيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 220 ألف شخص في تعداد عام 2021.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المدينة لقصف بالصواريخ، فقد تم تسجيل ضربة في أبريل/نيسان وأخرى قبل 10 أيام في مصفاة نفط قريبة.

وقال حاكم المنطقة، سيرهي هايداي، إنه بعد ساعات من استهداف المركز التجاري، قتل ثمانية مدنيين وأصيب 21 آخرون أثناء تعبئتهم للمياه في مدينة ليسيتشانسك بشرق البلاد.

وكان هايداي دعا قبل وقت قصير المدنيين إلى المغادرة على الفور بسبب "التهديد الحقيقي لحياتهم وصحتهم".