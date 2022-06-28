الجيش السوداني يُسيطر على الفشقة الكبرى

حرر الجيش السوداني مستوطنة برخت التي تُعد آخر معاقل القوات الإثيوبية داخل الحدود الشرقية، ليحكم بذلك سيطرته الكلية على الفشقة الكبرى؛ فيما تُجرى مواجهات عنيفة لاستعادة مناطق أخرى.



وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الخرطوم عن إعدام جيش أديس أبابا لـ 7 جنود ومواطنا مدنيا، بعد أسرهم وعرض جثثهم على الملأ.



وقالت مصادر عسكرية، لموقع “سودان تربيون”، اليوم الثلاثاء؛ إن “الجيش السوداني خاض معارك عنيفة مع القوات الإثيوبية عند مستوطنة برخت التي استطاع تحريرها، ليسيطر بذلك على جميع مناطق الفشقة الكبرى”.



وأشارت إلى أن مستوطنة برخت التي شُيدت في 1995 تُعد من أكبر المستوطنات التي أقامتها إثيوبيا داخل الأراضي السودانية بعد طرد سكانها بقوة السلاح، كما جرى أسر من الجنود الإثيوبيين من المستوطنة المحررة.



والاثنين، سجل القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارة إلى منطقة الأسرة التي أُسر منها الجنود الذين أعدمتهم إثيوبيا.

وقال البرهان، في مخاطبة أمام الجنود، إن الرد على عملية الإعدام سيكون ميدانيًا معطيًا أوامره بعدم السماح للقوات الإثيوبية التحرك داخل السودان حتى خط الحدود الدولية.



وكشفت المصادر عن استعادة الجيش جبل تسفاي عدوي، إضافة إلى منطقة قلع اللبان بمحلية القريشة التي رُفع فيها العلم السوداني ونشر جنود فيها وتعيين قائدا للجيش فيها.