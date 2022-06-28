حسام حسن يمنح لاعبي المصري راحة ثلاثة أيام

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام عقب نهاية مباراة الفريق أمام نظيره فريق مصر المقاصة بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

والتي اقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب، مساء الأحد وانتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ.

ويستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل استعدادًا لخوض مباراته بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والتي تجمعه بنظيره فريق ايسترن كومباني، وهي المباراة المقرر اقامتها في السادسة مساء الخميس الموافق السابع من يوليو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.