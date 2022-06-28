جونسون ينتقد همجية بوتين بسبب استهداف سوق تجاري

أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "وحشية وهمجية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضربة صاروخية استهدفت مركزا تجاريا في أوكرانيا وأسفرت عن مقتل العشرات.

وقال جونسون إن الهجوم، الذي وقع في اليوم الذي تحدث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقمة مجموعة السبع، سيزيد من عزم الحلفاء على مقاومة بوتين.

ووصف زيلينسكي، الذي حث قادة مجموعة السبع على تزويد بلاده بأنظمة دفاع صاروخي، الهجوم الذي وقع في كريمنشوك بأنه "يفوق التصور".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن جونسون قوله "هذا الهجوم المروع أظهر مجددا عمق الوحشية والهمجية التي سيصل إليها الرئيس الروسي".

وتابع "نعبر مجددا عن تعاطفنا مع عائلات الضحايا الأبرياء في أوكرانيا".

وأضاف جونسون "يجب أن يدرك بوتين أن سلوكه لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزم أوكرانيا وكل دول مجموعة السبع لكي تقف بجانب أوكرانيا مهما طال الأمر".