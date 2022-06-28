قال علياء سلامة محامية الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إن الخلافات بينها بين زوجها (المتهم بقتلها) كانت تشبه أي خلافات بين زوجين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أن زواجهما منذ 2017 كان رسميا، نافية ما تردد عن أن زواجهما كان عرفيا، وأن زوجته (الأولى) هي الوحيدة التي لم تكن تعلم.



وأوضحت أن زوجها كان يتحجج بأن الحالة الصحية والنفسية لزوجته (الأولى) لا تسمح بإبلاغها، موضحة أنه لا يوجد أي خلاف يقود إلى ارتكاب الجريمة بهذه الطريقة التي وصفتها بـ"الوحشية".



وتابعت: "شيماء كانت طول عمرها بتزن علشان يعلن عن زواجهما، لكن الجديد هو إن حد يقتل واحدة علشان السبب ده.. دلوقتي زوجته كده عرفت والدنيا كلها عرفت هو استفاد إيه".



وأكملت: "وقعة الشاطر بألف.. هو راح حرر محضر وقال زوجتي الإعلامية متغيبة من 10 أيام.. بكده هو أعلن إنه زوجته.. يبقى إيه لازمة القتل والتخطيط ويعمل تربة".



وذكرت المحامية أن الشاهد الذي أبلغ عن الواقعة متورط في الجريمة، وقالت: "المستشار تخين ومعندوش قدرة حركية إنه يعمل كده ده لوحده.. يقتل وينقل الجثة ويعمل كل اللي عمله ده".