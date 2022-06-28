العاهل البحريني يستقبل الرئيس السيسي في قصر الصخير

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البحرينية «المنامة»، في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



وعرضت فضائية «إكسترا نيوز» لقطات من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البحرينية، والاستقبال الحافل الذي أقيم ترحيبًا بزيارة الرئيس.



وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، حيث عزف السلامين الوطني المصري والبحريني، وأطلقت المدفعية البحرينية 21 طلقة ترحيبًا به.



وفي وقت سابق، اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، التي استغرقت يومين، وكان في وداعه نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، مساء الثلاثاء.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان العماني هيثم بن طارق، بدراسة إنشاء صندوق استثماري مشترك بين البلدين، يُعنى بالاستثمار في المشاريع ذات الجدوى في قطاعات حيوية متنوعة، مؤكدين عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي.