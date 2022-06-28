بلغاريا تأمر بمغادرة 70 دبلوماسيا روسيا للبلاد بحلول نهاية الأسبوع

قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف إنه تم توجيه أوامر لمجموعة من 70 دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد بحلول نهاية الأسبوع، لأن معظمهم يعملون "مباشرة لدى وكالات أجنبية".

وأضاف بيتكوف أنه "ستكون هناك طائرة بها 70 مقعدا وستتوجه إلى روسيا. إذا حاولت الحكومات الأجنبية التدخل في أسلوب العمل الداخلي لبلغاريا، فلدينا مؤسسات ستعطلها".

وتم تسليم القائمة التي تضم 70 اسما إلى السفيرة الروسية إليونورا ميتروفانوفا، التي يلقي بيتكوف باللائمة عليها في دعم تصويت تم إجراؤه مؤخرا بشأن حجب الثقة وخسر فيه بيتكوف، الأمر الذي جعله رئيسا مؤقتا للحكومة.

وهذه أكبر عملية طرد منفردة لدبلوماسيين روس من بلغاريا في التاريخ الحديث. وطردت البلاد 21 دبلوماسيا روسيا منذ 2019 على خلفية أنشطة تجسس.