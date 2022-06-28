أمريكا تقدم 55 مليون دولار مساعدات لأفغانستان لمواجهة آثار الزلزال الأخير

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان بما يقرب من مليون دولار لدعم البلاد في استجابتها لزلزال 22 يونيو الجاري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تلقته وكالة الأنباء الألمانية، "أن الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان في 22 يونيو أدى إلى تفاقم كبير في الأزمة الإنسانية المستمرّة التي يعاني منها الشعب الأفغاني منذ زمن طويل. وقد استجاب الشركاء المموّلون من قبل الولايات المتحدة والموجودون على الأرض بسرعة وقدّموا الرعاية الطبية، بينما أصدر الرئيس بايدن تقييما للاحتياجات الإضافية في أعقاب الكارثة الطبيعية".

وتابع البيان أنه "وفي استجابة للكارثة، ستقدّم الولايات المتحدة ما يقرب من 55 مليون دولار كمساعدات إنسانية فورية إضافية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستصل بشكل عاجل إلى الأشخاص الأكثر تضرّرا من الكارثة الطبيعية، ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المساعدة الإنسانية الأمريكية إلى أكثر من 774 مليون دولار في السنة الأخيرة".

وستضمّ هذه المساعدة الإضافية للإغاثة في حالات الكوارث إلى الأشخاص المتضرّرين من الزلزال احتياجات الإغاثة الهامة. كما سيدعم التمويل المناطق الأخرى ذات الاحتياجات العالية في جميع أنحاء البلاد، وفقا للبيان.

ووقع زلزال يوم الأربعاء الماضي بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه في إقليم خوست بشرق أفغانستان.

وتقول السلطات المحلية إن الزلزال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1040 شخصا، وإصابة أكثر من 1600 آخرين.