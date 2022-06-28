ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على مركز تسوق في أوكرانيا إلى 18 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على مركز تسوق في أوكرانيا إلى 18 قتيلا.

وأعلن دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا أوبلاست، عن أحدث أرقام الضحايا صباح اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق تيلجرام، بعد استمرار عمليات الإنقاذ والتمشيط في مدينة كريمينشوك.

وقال مكتب الادعاء في أوكرانيا إن نحو 60 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الاثنين، كما أن هناك أكثر من 40 شخصا لم يتم العثور عليهم بعد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "المحتلون أطلقوا صواريخ على مركز تسوق، كان يتواجد فيه أكثر من ألف مدني"، كما نشر مقطع فيديو يظهر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى محترق.

وقالت السلطات المحلية إنه تم إخماد الحريق مساء أمس.

وألقت أوكرانيا باللوم على روسيا في الهجوم قائلة إنه تم استخدام صواريخ جو-أرض من طراز "إكس-22" أطلقت من قاذفات "تو-22" بعيدة المدى.