أعلن تصنيف US.NEWS الأمريكي نتائج دورته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة بالتصنيف، وذلك بزيادة 8 جامعات مقارنة بالعام الماضي 2023 والذي شهد إدراج 19 جامعة مصرية بالتصنيف.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أيمن عاشور، إن ما تحققه المؤسسات التعليمية من تقدم متواصل في نتائج التصنيفات الدولية، يعكس حجم التطوير الكبير في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي، مشيرًا إلى أن العمل لتحسين ترتيب الجامعات في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وأظهرت نتائج التصنيف تصدر جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة، وجاءت في الترتيب 271 عالميًا، تلتها جامعة الأزهر في الترتيب 327 عالميًا، ثم جامعة المنصورة 335 عالميًا، ثم جاءت جامعة الزقازيق في الترتيب 362 على المستوى العالمي، تلتها جامعة الإسكندرية فى الترتيب 397 عالميا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 401 عالميًا، ثم جامعة كفر الشيخ فى الترتيب 460 عالميًا، تليها جامعة أسيوط فى الترتيب 489 عالميًا، وجاءت جامعة بنها في الترتيب 573 عالميًا، تلتها جامعة طنطا في الترتيب 596 عالميًا.

كما شهد التصنيف تواجد جامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة دمياط، وجامعة المستقبل، وجامعة السويس، وجامعة دمنهور، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المراكز التالية.

ومن جانبها، أكدت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، أهمية دور بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصُناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي.

وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر أن تصنيف US.News ضم مؤسسات من 104 دولة، وتضمن 2271 مؤسسة، وأدرج التصنيف في هذا العام ضمن معاييره للاختيار، أفضل 250 جامعة في نتائج قاعدة بيانات كلاريفيت.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات التصنيفات العالمية، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف US.News لهذا العام حققت تقدمًا ملحوظًا في مراكزها بالتصنيف، يصل إلى 100 مركز مقارنة بنتائجها في عام 2023، كما تصدرت قائمة أفضل الجامعات على مستوى القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن تصنيف US.News من أهم التصنيفات العالمية التى تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالميًا حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على تقييم البحث الأكاديمى للجامعات، وسُمعتها العالمية والإقليمية، ولا يقتصر على البرامج الدراسية.