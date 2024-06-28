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ضربة قوية تعرض لها فريق مودرن فيوتشر بعد إصابة حارس مرماه محمود عبد الرحيم جنش بشرخ في الكتف وذلك خلال مباراة فريقه أمس أمام الجونة في بطولة الدوري الممتاز.

التقارير الطبية الصادرة من مودرن فيوتشر تشير إلى غياب جنش عن صفوف الفريق لفترة تتراوح ما بين من 3 إلى 4 أسابيع.

ووضع جنش جبيرة على كتفه ومن المقرر أن يخضع حارس الزمالك السابق خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاج تحت إشراف الجهاز الطبي.

وفاز فريق مودرن فيوتشر على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين.