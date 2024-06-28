أعربت الفنانة سوسن بدر، عن أمنيتها في تجسيد شخصية شجر الدر، واصفة إياها بـ «المرأة القوية»، التي أحبت مصر رغم أصولها غير المصرية، قائلة:« نفسي أقدم دور شجر الدر، كانت شخصية غريبة جدًا وسيدة قوية جدًا حبت مصر بشكل طبيعي».

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «ON SET» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن التاريخ لم ينصف شجر الدر، مؤكدة أنها أفضل مما كتب عنها في كتب التاريخ.

وذكرت أن «شجر الدر دافعت عن مصر وحمتها حتى وإن لم تقم بذلك بالشكل الصحيح»، معربة عن حبها الشديد لهذه الشخصية. وأشارت إلى أنها تتمنى تقديم أدوار هادفة تلامس قضايا المرأة والطفل والمجتمع، مشيرة إلى أنها تتمنى المشاركة في أعمال تناقش مشكلات المجتمع بلغة الشباب، لأنهم أمل الغد، قائلة: «عندي أحلام لا تنتهي، نفسي أقدم أدوار أحس بها أني قدمت حاجة مهمة للمجتمع، لأن عندنا قضايا كثيرة جدًا بمجتمعنا خاصة الفترة الحالية».