كبوة في الأرجنتين بسبب ميسي

يعيش المنتخب الأرجنتيني لحظات حرجة في بطولة كوبا أمريكا، بسبب الإصابة التي يعاني منها قائد راقصي التانجو ليونيل ميسي في العضلة الضامة وصعوبة لحاقه بمواجهة بيرو والمقرر لها فجر الأحد ، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة القارية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير التقارير الأرجنتينية الصادرة اليوم الجمعة، قيام ميسي بإجراء فحوصات طبية في الساعات القادمة للوقوف على حجم إصابته وفرص لحاقه بالمواجهات المقبلة لمنتخب بلاده في كوبا أمريكا.

الجهاز الطبي لمنتخب الأرجنتين يحاول تجهيز ميسي للحاقه بمواجهات دور الثمانية والتي ستقام يوم 4 يوليو المقبل أمام المكسيك أو الإكوادور، على الرغم من المخاطر الكبيرة والمخاوف من تفاقم الإصابة حال عودته للمشاركة.

وخرجت بعض الآراء التي تدعو إراحة ميسي حتى يكون جاهزًا في الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا سهلا في مستهل مشواره ببطولة كوبا أمريكا على منتخب كندا بنتيجة 3-0، وفاز في المباراة الثانية على تشيلي 1-0 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط فى صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ بطولة كوبا أمريكا 2024.