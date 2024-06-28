أمريكا تعتزم بيع تراخيص إقامة محطات طاقة رياح في المحيط الأطلسي

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انتهت وزارة الداخلية الأمريكية اليوم الجمعة من خطة بيع حقوق تأجير مناطق لإقامة محطات لطاقة الرياح في مياه المحيط الأطلسي في مواجهة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه خلال مزايدة يوم 14 أغسطس المقبل سيتم اختيار 17 شركة مؤهلة للتنافس على عقد تأجير منطقة لإقامة محطات طاقة الرياح أمام سواحل ولايتي ديلاور وميريلاند، ورخصة أخرى لمنطقة أمام ولاية فيرجينيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر الإنترنت إن المنطقة المعروضة للتأجير تكفي لتركيب أعداد كافية من التوربينات لإنتاج 3ر6 جيجاوات كهرباء من طاقة الرياح.

يأتي ذلك في حين تراجع توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الولايات المتحدة خلال العام الماضي لأول مرة منذ منتصف التسعينيات، مدفوعًا بانخفاض سرعة الرياح في البلاد.

وأظهرت بيانات حديثة أن الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا في كمية الكهرباء المولدة من طاقة الرياح خلال العام الماضي بنسبة 1ر2%، إلى 235ر425 مليار كيلووات/ساعة، مقابل 297ر434 مليار كيلووات/ساعة خلال 2022.

وجاء هذه الانخفاض في توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الولايات المتحدة رغم إضافة قدرات توليدية جديدة خلال العام الماضي بمعدل 2ر6 جيجاوات.