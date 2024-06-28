وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق، رسالة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو، قائلا: «مصر أنقذت نفسها بكم.. بدونكم ما كان هناك 30 يونيو.. أنتم الفاعل الأول ودور الجيش أنه لبى نداءكم ».

وأكد خلال برنامجه «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الخميس، أن ثورة الـ30 من يونيو كانت بمثابة إنقاذ لمصر من خطر محدق كان يهدد وحدتها ويهدف إلى تمزيقها، مشددا أنه لولا 30 يونيو؛ لكانت مصر مسرحًا للفوضى والانقسام، مهيمنا عليها من قبل تنظيم واحد.

ودعا رشوان المصريين إلى «التحلي بالصبر»، قائلا: «في هذه الذكرى العظيمة نقول لحضراتكم تجملوا ببعض الصبر، صبركم ليس هذا على أحد، بل لأنفسكم ولوطنكم، ومن يشعر بهذا الشعب ويفهمه يعلم مدى حرصه على هذا البلد حتى في لحظات غضبه وسخريته ورفضه، هذا الشعب يعلم أن هناك خطا لو تجاوزه لصار هذا الكيان المسمى بلده -الذي كان على وشك أن يندثر في الهواء منه قبل 30 يونيو- مهددًا».

وتابع: «في ذكرى 30 يونيو، الحفاظ على هذا البلد هو حفاظ علينا جميعًا، وعلى أسرنا وأولادنا، ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، رغم اختلاف البعض حول ضرورته وأولويته، لكن بدون شك هناك أشياء كبرى جدًا أنجزت، لقد عشتم وشاهدتم بأنفسكم ما حدث من تفجيرات لمديرية أمن القاهرة والقليوبية والكاتدرائية وقتل أكثر من 300 مصلي شهيد في مسجد الروضة والمئات في حوادث الإرهاب، صحيح كل ذلك انتهى الآن؛ لكن هذا لا يعني أنه لم يكن موجودًا».

وختم رسالته بالتأكيد أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الشعب المصري، الذي صنع انتصارها، قائلا: «أنتم من قمتم بثورة 25 يناير و30 يونيو.. وأنتم من صنعتم الثورة الأولى والثانية».