نتنياهو يدعي: تقرير هآرتس عن إطلاق النار على الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء في غزة «أكاذيب خبيثة»

رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشكل قاطع تقريرا نشرته صحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية ذات التوجه اليساري أمس الجمعة، والذي قال إن جنودا إسرائيليين تلقوا أوامر بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يقتربون من مواقع الإغاثة داخل غزة. ووصفا نتائج التقرير بأنها "أكاذيب خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجيش"، حسب زعمه.

وكان أكثر من 500 فلسطيني قد استشهدوا وأصيب مئات آخرون، أثناء بحثهم عن الطعام ، منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تم تشكيلها حديثا في توزيع المساعدات في القطاع قبل حوالي شهر، حسب وزارة الصحة في غزة.

ويقول شهود عيان فلسطينيون إن قوات إسرائيلية فتحت النار على حشود على الطرق المؤدية إلى مواقع توزيع المساعدات الغذائية. وفي رده على مقال صحيفة هآرتس، ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحوادث، التي تضرر فيها مدنيون، أثناء اقترابهم من المواقع. ورفض المقال "بإطلاق النار المتعمد على المدنيين".

يذكر أن مؤسسة غزة الإنسانية، التي تدعمها شركة مقاولات أمريكية خاصة، وزعت صناديق غذائية في أربعة مواقع، معظمها في أقصى جنوب غزة، خلال الشهر الماضي.