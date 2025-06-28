محافظ البحيرة: 358 متبرعا في أول أيام الحملة القومية للتبرع بالدم

أشادت الدكتورة جاكلين عازرمحافظ البحيرة، بمدى الوعي الكبير لدى المواطنين مع انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم بالمحافظة والتي شهدت تفاعلًا واسعًا من منذ اللحظات الأولى.

وأشارت إلى أن هذا الإقبال يعكس مدى حرص أبناء البحيرة على أداء دورهم الإنساني والمجتمعي في دعم المنظومة الصحية، ويبرهن على استعدادهم الدائم للمشاركة الإيجابية في المبادرات الوطنية.

وذكرت عازر فى بيان لها اليوم السبت شهدت مدن ومراكز المحافظة إقبالًا كبيرًا على الحملة بعدد من المستشفيات المركزية والعامة، حيث بلغ إجمالي عدد المتبرعين خلال اليوم الأول 358 متبرعًا.

وسجل مستشفى دمنهور التعليمي 40 متبرعًا، وحوش عيسى 25 متبرعًا، وأبو حمص 13 متبرعًا، فيما بلغ عدد المتبرعين في مستشفى رشيد 38 متبرعًا، وإيتاي البارود 63 متبرعًا، والمحمودية 24 متبرعًا، وكفر الدوار العام 40 متبرعًا، وإدكو 26 متبرعًا، وأبو المطامير 34 متبرعًا، والرحمانية 19 متبرعًا، إلى جانب 36 متبرعًا في المستشفى الإقليمي.

كما أنه من المقرر أن تتواصل فعاليات الحملة حتى يوم الاثنين المقبل، لتشمل مختلف المراكز والمدن، وسط تنظيم دقيق من الفرق الطبية والإدارية لضمان توفير كميات كافية من الدم وتلبية احتياجات بنوك الدم والمستشفيات والحالات الطارئة.

من الجدير بالذكر أن الحملة تستهدف المواطنين من الفئة العمرية بين 18 و65 عامًا، وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة المتبرعين، ويتم تنفيذها من خلال فرق ثابتة ببنوك الدم في عدد من المستشفيات، إلى جانب فرق طبية متنقلة تتواجد في مجمع دمنهور الثقافي وجامعة دمنهور، بهدف توسيع نطاق المشاركة والوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة بالتبرع.