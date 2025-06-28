وحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام تجري 1867 عملية خلال 4 سنوات

حققت وحدة مناظير “عائشة المرزوق” بمستشفى قنا العام طفرة نوعية في الأداء خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد حالات المناظير التي تم إجراؤها داخل المستشفى 1867 عملية، شملت 664 حالة في قسم الجراحة العامة، و432 حالة في قسم النساء والتوليد، و771 حالة في قسم المسالك البولية.

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن هذا الإنجاز يُجسد حجم الجهود المبذولة لتطوير خدمات المناظير داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن وحدة مناظير “عائشة المرزوق” باتت تمثل إضافة حقيقية في تقديم تدخلات دقيقة وفعالة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، بما يليق بمكانة المستشفى واحتياجات أبناء محافظة قنا.

وأوضح “الديب” أن هذا التطور يأتي في إطار خطة مدروسة للتوسع في استخدام تقنيات المناظير، لما لها من مزايا طبية كبيرة، أبرزها تقليل المضاعفات وتسريع معدلات التعافي، وذلك تماشيًا مع توجه وزارة الصحة

نحو تحديث أساليب الجراحة في المستشفيات الحكومية

وأضاف الدكتور محمد حسن طايع، مدير وحدة مناظير “عائشة المرزوق”، أن الوحدة شهدت تطورًا ملموسًا في الأداء بفضل ما حظيت به من دعم من إدارة المستشفى، سواء في تحديث الأجهزة أو تدريب الفرق الطبية، وهو ما مكّن من إجراء تدخلات دقيقة بكفاءة عالية. مضيفا" نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في الخدمات وزيادة عدد الحالات، بما يعود بالنفع على المرضى ويُحقق أهدافنا في تقديم رعاية صحية متقدمة.”