إحالة أوراق عامل للمفتي بعد قتله شقيق زوجته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، اليوم السبت، عامل دوكو يدعى "ال.ع.أ"، بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 18 أغسطس المقبل؛ للنطق بالحكم؛ لقتله شقيق زوجته "ال.م.ع" وشروعه في قتل 3 آخرين.



تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام المقضي بحقه بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين من أسرتها.



وبالتحري عن ملابسات الواقعة، أسفرت جهود المباحث الجنائية، عن أن المتهم تربص بشقة أسرة زوجته، وبحوزته سكينا وزجاجة بها مادة حارقة "مياه نار" وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات في البطن والصدر والرقبة، فأرداه قتيلا؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.



وأضافت التحريات أنه وعقب ذلك شرع المتهم في قتل والد المجني عليه، ويدعى "م.ع.أ" حيث قام بإلقاء "مياه نار" على وجهه، ثم اعتدى على والدتها "ن.ه.ر" بعدة طعنات في البطن، فضلا عن طعن طليقته "ف.م.ع"، بالسكين في الصدر والرقبة.



وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهم وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المقدم، بعضوية المستشارين: أحمد عبد الغني عمران، وخالد قطب بدر الدين، وسكرتارية وليد محمد محب.