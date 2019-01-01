احتفالية لتكريم سكرتير جنوب سيناء والعاملين بمجلس مدينة الطور

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أقام أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، احتفالية كبرى لتكريم المحاسب فوزي همامر السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء والعاملين بالوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

وقال رئيس مدينة طور سيناء، إن تكريم المحاسب فوزى همام السكرتير العام المساعد جاء تقديرًا له على المجهودات التي بذلها من أجل النهوض بمدينة الطور خلال فترة قيادته للوحدة المحلية للمدينة وشكر وتقدير العاملين بمدينة طور سيناء عامة لتعاونهم مع قيادات المدينة للارتقاء بها .

وأعرب همام، عن سعادته بهذا التكريم مطالبًا الجميع بالتعاون والتكاتف لرفع مستوى الخدمات بالمدينة.

وكرم السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة 50 موظفًا وبعض العاملين بقطاع النظافة.