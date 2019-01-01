﻿ضبط صاحب مخزن بتهمة حيازة قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالزاوية

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة الزاوية، لحيازته كمية كبيرة من قطع غيار سيارات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت صاحب مخزن قطع غيار سيارات بالزاوية، يبلغ من العمر 34 عاما، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على "1780 قطعة غيار سيارات متنوعة"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.