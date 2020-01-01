ناشدت رئيس الجمهورية بعد أن فشلت محاولاتي مع نقابة الممثلين

أبدى عدد كبير من أصدقاء وجمهور الفنانة حنان شوقي، اندهاشهم من لجوءها لعمل بيان لمناشدة رئيس الجمهورية كي تسترد مستحقاتها المالية من إحدى شركات الإنتاج في وجود نقابة المهن التمثيلية المناط بها مساعدتها للحصول على حقوقها كاملة، فما كان من الفنانة حنان شوقي سوى الرد عليهم بشكل مختصر قائلة: "بعد ربنا ماليش غيره".

وشكك البعض في صحة كلامها متسائلين: "ومنذ متى لا تعيد النقابة حقوق أعضاءها؟"، فأجابت أنها تواصلت مع كل أعضاء النقابة دون جدوى، وطلبت من كل المهتمين بمشكلتها مشاركت "البوست" ونشره على نطاق واسع.

الجدير بالذكر أن الفنانة حنان شوقي كتابت مناشدة لرئيس الجمهورية على حسابها عبر موقع التواصل الإجتماعي جاء فيه "أناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، رئيس المصريين، وأقول له يا سيادة الرئيس حضرتك قولت قبل كده، إن كل فرد في مصر هياخد حقه، ونحن لا نرضى بظلم أحد".

وتابعت: "ها أنا أشكو إليك من إنسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن، ويرفضون أن يعطوني حقي، فقد تعاملت مع شركة للإنتاج، ولي عندهم مبلغا ماليا منذ سنوات ويرفضون إعطائي باقي حقوقي، كما تعاملت مع شركة إنتاج أخرى ولي عندهم مبلغا من المال ويرفضون أيضا منحي حقوقي".

واستطردت: "وعندما لجأت للنقابة قال لي النقيب الدكتور أشرف زكي ارفعي قضية"، مضيفة: "حضرتك عارف إن القضية ستكلف مبالغ للمحامين، وأنا ليس معي ما يكفي لهذا، فضلا على إني أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل".

وتساءلت: "فماذا يفعل هؤلاء؟.. والفن مصدر رزقهم الوحيد، هل نموت جوعًا.. أو نموت قهرًا، ألجأ إليك سيدي الرئيس أنا وكثير من أصدقائي لحل مشاكلنا، وأعانك الله علينا، وحفظ الله مصر".