ياسر إبراهيم يجري أشعة للاطمئنان على إصابته

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق اشتكى من إصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضح مدير الكرة أن اللاعب سوف يجري أشعة اليوم، للاطمئنان وتشخيص الإصابة بدقة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال المرحلة المقبلة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الفريق الودية، خلال فترة الإعداد والتحضير لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.