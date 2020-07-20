ياسر إبراهيم يجري أشعة للاطمئنان على إصابته

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق اشتكى من إصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعب سوف يجري أشعة اليوم، للاطمئنان وتشخيص الإصابة بدقة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الفريق الودية، خلال فترة الإعداد والتحضير لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.