الخارجية الألمانية توصي بعدم السفر إلى برشلونة بسبب كورونا

بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، أوصت الخارجية الألمانية بعدم السفر بغرض السياحة إلى عدة مقاصد سياحية يفضلها الألمان هناك.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، فإن هذه المناطق تشمل إقليم كتالونيا وعاصمته السياحية برشلونة، وشواطئ كوستا برافا، ومنطقتي أرجون ونافارا.

ولا تزال جزر البليار بمقاصدها المفضلة مايوركا أو جزر الكناري بمنأى عن معدلات الإصابة المرتفعة.

وبررت الخارجية الألمانية هذه الخطوة في إرشاداتها للسفر بالنسبة لإسبانيا بـ"أعداد الإصابة المرتفعة وحظر التجوال في بعض المناطق".

وتخلت الوزارة عن إعادة تنشيط التحذير الرسمي من السفر للمناطق الأكثر تضررا من الجائحة في إسبانيا، حيث كانت ستمكن مثل هذه الخطوة السائحين من إلغاء مجاني للحجوزات. ويعتبر النصح بعدم السفر مستوى إنذار أدنى من التحذير.

يُذكر أن الخارجية الألمانية لم تلغ تحذيرها من السفر إلى إسبانيا، التي تضررت بشدة من الجائجة، إلا في 21 حزيران/يونيو الماضي، بعدما أنهت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ التي استمرت 14 أسبوعا. وارتفع عدد الإصابات في بعض المناطق في المملكة مجددا على نحو كبير خلال الأيام الماضية.

ومع ذلك، لم تصنف الحكومة الألمانية بعد المناطق الثلاثة الأكثر تضررا من الجائحة في إسبانيا مناطق خطورة. وسيتعين على العائدين من هذه المناطق إلى ألمانيا الخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا.