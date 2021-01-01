ضبط 92 طن مبيدات زراعية ومواد غذائية فاسدة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الأربعاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

جاء ذلك للوقوف على مدى صلاحية السلع والمنتجات للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة للغلاء وجشع التجار، ومراقبة للأسواق لتخفيض أسعار السلع، ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير الرقابة التموينية بالمديرية وعضوية مفتشي الرقابة التموينية بإدارة وادى النطرون وغرب النوبارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعي مبيدات زراعية غير مرخصين وتم التحفظ على المضبوطات وقدرها 58 طن مبيدات زراعية بناحية غرب النوبارية، وضبط مصنع مخللات بناحية وادي النطرون لحيازة مخللات يظهر عليها علامات التالف مما يؤدي إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والتداول في الأسواق، وتم التحفظ على 34 طن مخللات.

وصرح المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم الغير مرخصة التي تصنع وتعبئ منتجات مجهولة المصدر، وتكثيف الحملات التموينية على الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وتشديد الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومحطات الوقود، ومتابعة تنفيذ القرارات والقوانين التموينية وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.