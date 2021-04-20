 محافظ بورسعيد يهنئ حكمدار المحافظة على ترقيته مديرا للأمن - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يهنئ حكمدار المحافظة على ترقيته مديرا للأمن

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 11:44 م

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة للواء حسني عبد العزيز حكمدار المحافظة السابق، بصدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتعيينه مديرا لأمن بورسعيد، خلفاً للواء ناصر حريز الذي تولى منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها المحافظ لمديرية أمن بورسعيد.

وتمنى المحافظ لمدير الأمن الجديد التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تشهدها بورسعيد في شتى المجالات، مشيدًا بتضحيات وجهود رجال الشرطة على أرض بورسعيد لتأمين وحماية المنشآت الحيوية والعامة والخاصة، وكذلك تأمين الكيانات والمشروعات الصناعية والاقتصادية واللوجستية والسياحية غير المسبوقة على أرضها.

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