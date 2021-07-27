«MBG Developments» تستعد لإطلاق ثالث مشروعاتها بالسوق العقارية White 14

أعلن الدكتور محمود العدل رئيس مجلس ادارة MBG developments عن طرح ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة White 14، بعد تحقيق نجاحات كبيرة بالسوق العقارية المصرية، ودعما لتوجه الدولة نحو التوسع العمرانى بمدن الجيل الرابع الجديدة.

وتشارك شركة أم بى جى للتطوير العقارى ــ إحدى الشركات العقارية الرائدة فى مصرــ بمشروعها الجديد بمعرض الأهرام العقارى 2021، والذى يعقد خلال الفترة من 29 يوليو إلى 1 أغسطس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وتبلغ استثمارات المشروع الجديد مليار جنيه بنشاط تجارى إدارى متميز، ويعد إضافة جديدة للسوق العقارية ككل ومحفظة مشروعات الشركة.

وتضم محفظة شركة أم بى جى للتطوير العقارى مشروعات عقارية متنوعة الأنشطة بحجم استثمارات يصل إلى 7 مليارات جنيه موزعة بين مشروعين العاصمة الإدارية الجديدة وهما «بوكا» السكنى بالعاصمة الإدارية على مساحة 41 فدانًا ويضم 41 مبنى بإجمالى 1700 وحدة سكنية، ومشروع «جرين ريفر»، أول مركز طبى متكامل باستثمارات مليار جنيه بمنطقة MUــ23 بين الحى السكنى R2، R3 مباشرة على محور الأمل.

ومشروعات أخرى طبية وسكنية وتعليمية فى منطقة الدلتا منها مشروع سكنى بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ومشروع «صن ست» برأس البر بمحافظة دمياط والمركز الطبى العالمى بالمنصورة وElite Medical Tower ومشروع العلا سيتى وGehaan Medical Center فى مدينة المنصورة.

وفى هذا الصدد قال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة أم بى جى للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف من المشاركة بمعرض الأهرام العقارى طرح أحدث مشروعات الشركة الجديدة لتلبية الطلب على المشروعات ذات النشاط التجارى الإدارى بعد الطفرة التى شهدها الاقتصاد المصرى الفترة الماضية وسعى كبرى الشركات المحلية والدولية لفتح مقرات جديدة لها وهو ما يتطلب توفير مشروعات تغطى هذا الطلب.

أضاف «العدل»، أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق مبيعات قياسية بمشروعاتها الجارى إنشاؤها، إذ تم الانتهاء من تسويق 90% من وحدات مشروع «بوكا» بمبيعات مستهدفة لكامل المشروع بقيمة 5 مليارات جنيه، كما تسير فى الوقت نفسه بخطى ثابتة نحو سرعة إنشاء المشروعات، وتسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها وفقًا لمعايير الجودة فى التصميم والتنفيذ.