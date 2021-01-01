محافظ جنوب سيناء يشيد بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا

أشاد محافظ جنوب سيناء خالد فودة بعمق العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، وتطور التعاون المشترك في عدد من المجالات المختلفة والعمل الدؤوب بين السلطات لتعميق تلك العلاقات.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها محافظ جنوب سيناء خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها سفارة جمهورية مصر العربية في صربيا اليوم الأربعاء، احتفاءً بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي أقيمت بالمكتبة العامة في العاصمة الصربية بلجراد، على هامش زيارته والوفد المرافق له إلى صربيا.



ودعا المحافظ - في بيان صادر عن المحافظة اليوم - السياسيين والفنانين والكتاب والمشاهير بدولة صربيا لزيارة مدينة شرم الشيخ.



وأوضح البيان أن الاحتفالية المقامة على هامش الزيارة شهدت حضور السفير المصري عمر الجويلى، ورئيس البرلمان الصربي ووزير الدفاع، ووزير البنية التحتية، وسفراء كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وعدد من الوزراء وممثلي الجمعيات الأهلية، والكتاب، والفنانين التشكليين، وممثلي المسرح، وعدد كبير من الشخصيات العامة وممثلي الدولة الصربية وممثلي الكنيسة والمفتى.



تجدر الإشارة إلى أن زيارة محافظ جنوب سيناء لدولة صربيا لمدة خمسة أيام على رأس وفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظة بغرض تعزيز سبل التعاون وزيادة التدفق السياحي من صربيا الى شرم الشيخ .