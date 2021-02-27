الكاظمي يدعو البنك الدولي لصرف أكثر من مليار دولار لدعم الحكومة العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تنمية التعاون بين العراق والبنك الدولي وسبل تطويرها.

ودعا الكاظمي خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس أن يعمل البنك على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق، حسب بيان للحكومة العراقية.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي.

وجرى بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه والمطارات والغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وبحسب البيان ناقش الكاظمي مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات.